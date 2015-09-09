Деформирующий остеоартроз или остеоартрит (ДОА) – это хроническое заболевание суставов. При этом возникает постепенное разрушение суставного хряща, приводящее к изменениям поверхностей и деформации самого сустава.

Код по МКБ 10: M15—M19 Артрозы

M15 Полиартроз.

M16 Коксартроз (артроз тазобедренного сустава).

M17 Гонартроз (артроз коленного сустава).

M18 Артроз первого запястно-пястного сустава.

M19 Другие артрозы.

Также есть иные названия болезни, которые являются синонимами, согласно коду МКБ 10: деформирующий артроз, остеоартроз, артроз, остеоартрит.

Термин «деформирующий остеоартрит» чаще применяется в зарубежной терминологии.

Немного статистики

Деформирующий остеоартроз (остеоартрит) является самым частым заболеванием суставов. Его симптомы встречаются у 20–40% населения Земли в зависимости от региона. Почти в два раза чаще болеют женщины. С увеличением возраста количество заболевших мужчин и женщин становится примерно одинаковым. Хоть заболевание иногда и встречается у молодых людей, однако, все же это удел пожилых: среди лиц старше 50 лет болеет почти половина, а к 70 годам – уже 80–90%.

Чаще всего поражается тазобедренный сустав – около 42% случаев, на втором месте – коленный – примерно 34%. Замыкает «тройку лидеров» поражение плечевого сустава – в 11% всех ДОА. На долю поражений остальных суставов приходится около 13%.

Строение сустава

Деформирующий остеоартроз (остеоартрит) вызывает нарушение нормальной функции сустава, что часто приводит к инвалидности. Чтобы понимать патологические процессы, происходящие при развитии этого заболевания, стоит немного углубиться в анатомию сустава.

Суставы расположены в тех местах скелета, где происходят отчетливо выраженные движения. К слову, в теле человека их находится 360.

Классификация суставов достаточно разнообразна, но мы не будем на ней останавливаться. Важно отметить, что суставы всегда образованы как минимум двумя костями – тогда они называются простыми. К ним относится, например, плечевой. Есть сложные суставы, образованные тремя и более костями (локтевой, коленный и т. д.).

Суставная полость

Сустав покрыт суставной сумкой или капсулой, которая образует его полость. В ней выделяют две оболочки: наружную и внутреннюю. Наружная оболочка имеет защитную функцию, к ней нередко крепятся связки. Внутренняя же имеет специальный слой (синовиальную оболочку), которая секретирует так называемую синовиальную жидкость. За счет этого секрета происходит питание сустава, увлажнение его поверхностей и уменьшение трения.

Содержимое сустава

Сам сустав образуется окончаниями (эпифизами) костей. На поверхностях эпифизов находится суставный (гиалиновый) хрящ. Он имеет толщину от одного до семи миллиметров и выполняет функцию амортизации, а также уменьшает трение суставных поверхностей.

В полости некоторых суставов, например, коленного, находятся также особые хрящи – мениски. Они выполняют дополнительную амортизацию и стабилизируют сустав.

Как развивается ДОА?

Деформирующий остеоартроз (остеоартрит) начинает развиваться с поражения суставного хряща. Долгое время заболевание протекает незаметно и для больного, и для врачей. Появление ярких симптомов происходит уже при значительном поражении тканей.

Этиология

Причины заболевания до сих пор до конца полностью не выяснены. В развитии болезни участвуют несколько факторов, из которых выделяют два доминирующих: избыточная механическая и функциональная перегрузка суставного хряща и нарушение его резистентности (сопротивляемости) к нормальным нагрузкам. Вследствие этого происходит патологическое перерождение и разрушение суставного хряща.

Факторы риска формирования ДОА:

Выделяют несколько факторов риска, которые могут способствовать развитию поражения суставного хряща и развитию остеоартроза. К ним относятся:

Наследственная предрасположенность.

Лишний вес, ожирение.

Эндокринные и метаболические нарушения (например, недостаток эстрогена в менопаузе).

Профессиональные, спортивные или бытовые перегрузки на суставы (хроническая микротравматизация).

Различные травмы.

Возраст от 50 лет.

Сопутствующие воспалительные и невоспалительные заболевания суставов.

Изменения суставного хряща

Причиной или пусковым фактором разрушения хряща обычно является травма или длительная микротравматизация суставных поверхностей. Также причиной начала болезни может стать изменение конгруэнтности (соответствия) суставных поверхностей в результате каких-либо патологических процессов, например, дисплазии.

Суставный хрящ изменяет свои свойства, теряет эластичность, становится шероховатым, на нем появляются трещины. Это увеличивает нагрузку на поверхности костей, образующих его, нарушается их целостность.

Что происходит дальше?

С целью стабилизации сустава внутри него появляются тяжи, образованные соединительной тканью. Увеличивается количество синовиальной жидкости, которая имеет измененный состав.

Впоследствии на краях сустава образуются костные разрастания – остеофиты. Мышцы, окружающие сустав, гипотрофируются, уменьшаются в размере. Это приводит к дальнейшим нарушениям кровообращения и усугублению патологических процессов, происходящих в суставе – развитию контрактур (тугоподвижности) и его нестабильности.

Симптомы

Заболевание длительное время ничем себя не проявляет. А те немногочисленные симптомы, которые могут появляться на ранних стадиях, обычно остаются незамеченными.

Деформирующий остеоартроз (остеоартрит) имеет несколько характерных симптомов, которые присутствуют практически у всех больных.

Боль

Жалоба на боль в пораженном суставе является основной причиной обращения к врачу. В начале заболевания она незначительная, может возникать лишь при ходьбе или физической нагрузке. Также боль может появляться при воздействии неблагоприятных факторов, например, при переохлаждении или при длительном вынужденном неудобном положении тела.

Постепенно боль приобретает постоянный характер, интенсивность ее возрастает. Характерной особенностью такой боли является то, что в покое интенсивность ее уменьшается, вплоть до исчезновения.

Скованность

На ранних стадиях ДОА у большинства больных появляется чувство «скованности» по утрам. Это состояние характеризуется уменьшением объема движений в суставе, снижением чувствительности и болью разной интенсивности. При движении это состояние постепенно проходит.

Хруст

Наличие посторонних звуков – хруст, щелчки в суставе, которые сначала появляются периодически при неблагоприятных условиях (долгая ходьба, вынужденное положение тела или конечности и т. д.). Со временем эти звуки сопровождают любые движения пораженного сустава.

Нестабильность

Этот симптом часто выражен в суставах конечностей. Проявляется патологической избыточной подвижностью. Также встречается подвижность в нехарактерной для движения сустава плоскости. Отмечается снижение чувствительности конечности.

Нарушение движений

Деформирующий остеоартроз (остеоартрит) проявляется нарушением основной функции сустава – движения. Такие нарушения могут быть в виде ограничения подвижности, особенно это выражено при обострении заболевания. Также иногда встречается увеличение подвижности – «разболтанность» сустава, что связано с гипотрофией мышц или повреждением связочного аппарата.

С прогрессированием заболевания ограничение движений в пораженном суставе принимает стойкий характер, возникают контрактуры, нарушается функция конечности.

Нарушение функции конечности

Патологические изменения в суставе со временем вызывают нарушение функций всей конечности. Появляется хромота при ходьбе, ограничение движений, ощущение нестабильности сустава. Конечность деформируется, а в результате нарушения кровоснабжения возникают расстройства чувствительности и другие изменения (ощущение зябкости или, наоборот, жжения, похолодение конечности и т. д.).

Все это в конечном результате приводит к инвалидности.

Другие симптомы

Кроме вышеперечисленных, встречаются менее распространенные жалобы, преимущественно «косметического» характера. К ним относятся:

Уменьшение или увеличение окружности конечности.

Припухлость сустава.

Наличие жидкости в суставе.

Деформация сустава или конечности.

Изменения со стороны кожи конечности: усиление сосудистого рисунка, пигментации и т. д.

Диагностика

Деформирующий остеоартроз (остеоартрит), к сожалению, обычно выявляется достаточно поздно. Как указывалось выше, явные симптомы, с которыми больной приходит к врачу общего профиля или к ревматологу, появляются уже при выраженных патологических изменениях.

Предварительный диагноз устанавливается уже на основании характерных жалоб. Необходимо учитывать данные анамнеза, такие как возраст, пол, наличие травмирующих факторов и т. д.

Осмотр

При осмотре часто выявляется припухлость пораженного сустава, местное повышение кожной температуры. Околосуставные мышцы гипотрофированы, а кожа имеет сухой и истонченный вид.

При пальпации отмечается болезненность сустава, которая обычно выражена умеренно. Возможно определение жидкости в нем.

Характерно ограничение движений в больном соединении, однако, полного их отсутствия не бывает. Конечность иногда, особенно при длительном течении заболевания, принимает вынужденное положение и имеет явные деформации.

Лабораторные исследования

Специфических изменений в анализах при ДОА нет. При развитии синовита – воспалении внутренней (синовиальной) оболочки, может умеренно повышаться СОЭ, а биохимических анализах крови незначительно увеличиваться уровень серореактивного белка (СРБ), фибриногена и альфа-2-глобулина.

Инструментальные методы исследования

В диагностике ДОА чаще всего используется рентген. Также применяется магнитно-резонансная и компьютерная томографии, сцинтиграфия, артроскопия – эндоскопическое исследование полости сустава.

Деформирующий остеоартроз (остеоартрит) в большинстве случаев выявляется при проведении рентгенологического исследования.

Существует несколько специфических рентгенологических признаков, позволяющих установить диагноз.

Остеофиты – костные разрастания по краям суставов.

Сужение суставной щели. Более выражено в тех участках, которые несут основную нагрузку.

Субхондральный склероз – уплотнение костной ткани.

Иногда встречаются дополнительные рентгенологические признаки ДОА (не являющиеся обязательными критериями): кисты, вывихи и подвывихи, эрозии (изъязвления).

Существует множество рентгенологических классификаций, которые основаны на этих признаках и позволяющие точно установить диагноз.

Лечение

Лечение ДОА направлено в первую очередь на улучшение качества жизни больного. Это достигается уменьшением болевого синдрома, восстановлением нарушенной функции сустава и ограничением дальнейшего развития заболевания.

Все методы лечения условно можно разделить на три группы:

Немедикаментозные.

Фармакологические – прием лекарственных препаратов.

Хирургические – оперативные вмешательства.

Немедикаментозные методы лечения

Прежде чем лечить это заболевание медикаментами и другими методами, необходимо уяснить, что при соблюдении несложных правил в повседневной жизни возможна достаточно стойкая ремиссия (ослабление или исчезновение симптомов).

Нормализация массы тела

Чтобы снизить нагрузку на суставы, в лечебный план необходимо включить и меры по снижению избыточной массы тела, которая имеется у большинства больных с ДОА. Это достигается низкокалорийной диетой, специальными физическими упражнениями, массажами и т. д.

Охранительный режим

Прежде всего необходимо соблюдать охранительный режим. Это подразумевает устранение факторов, которые влияют на развитие болезни – травмы (в том числе и микротравматизация, например, в быту), переохлаждения, чрезмерная физическая нагрузка.

Снижение нагрузки

Необходимо снизить нагрузку на пораженный сустав. В острый период болезни при поражении коленного или тазобедренного сустава применяются трости или костыли. А при поражении плечевого сустава применяется создание неподвижности (иммобилизация) при помощи съемных гипсовых, пластмассовых и других шин. Также может применяться вытяжение с помощью специальных приспособлений, которое проводят в стационаре.

При ДОА суставов ног особое внимание нужно обратить на обувь, которая должна быть правильно подобрана и с применением специальных (ортопедических) стелек.

Лечебная физкультура (ЛФК)

Применение специальных лечебных физических упражнений неоценимо в лечении ДОА любой локализации. Упражнения необходимо выполнять каждый день. Однако, выполнение лечебной физкультуры не должно приносить боль и дискомфорт.

Комплекс упражнений обычно подбирается врачом с учетом физического состояния пациента. В него включается мероприятия, направленные на улучшение общего состояния: ходьба в умеренном темпе по ровной поверхности, плавание в бассейне, занятия на специальных тренажерах.

А также необходима тренировка и укрепление конкретных групп мышц. Например, при ДОА плечевого сустава это мышцы плечевого пояса и верхней конечности.

Прием лекарственных средств

Спектр медикаментозных препаратов, применяемых при лечении ДОА, достаточно обширен. Применяется такое лечение при обострениях заболевания или при наличии воспалительных осложнений – синовитов.

Препараты, уменьшающие боль. К ним относятся различные обезболивающие препараты, применяемые в обычных дозировках. Улучшение кровоснабжения пораженной области и стимуляция обменных процессов в ней. Применяются препараты, улучшающие микроциркуляцию (дротаверин), улучшающие вязкость крови (курантил), обладающие антиоксидантным действием (витамины C, E, B) и другие медикаменты. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) – диклофенак, ибупрофен, индометацин и другие. Применение этих препаратов оказывает прямое влияние на механизм развития болезни, а также оказывает дополнительный обезболивающий эффект. Глюкокортикоиды применяют при неэффективности других медикаментов и их применение ограничено. Хондропротекторы – препараты, стимулирующие обменные процессы в суставном хряще. Применяются вне обострения.

Часто применяется комбинация нескольких лекарственных препаратов, например, сочетание приема НПВС с курантилом.

Пути введения лекарств могут быть различными: внутрь (таблетки), инъекционные формы – внутримышечные, внутривенные. Иногда – внутривенные капельные вливания (курантил). Если требуется, проводят введение лекарства внутрь суставной полости.

Вне обострения применяется физиотерапевтическое и санаторно-курортное лечение.

Хирургические воздействия

Применяются при неэффективности других методов терапии. В большинстве случаев проводится эндопротезирование сустава, удаление внутрисуставных костно-хрящевых или хрящевых тканей и т. д.